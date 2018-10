CSV: Miese Stimmung in den Rotondes

Eine Wahlparty, die nicht so richtig gelingen wollte

Die Oppositionspartei, die erneut in die Regierung will, hatte Mitglieder und Sympathisanten in die Rotondes in Bonneweg eingeladen. Hier wollte sie einen überragenden Sieg über Gambia gebührend feiern. Es kam anders.

Von Lucien Montebrusco

Eine halbe Stunde nach Öffnung der Wahlzentrale in den hauptstädtischen Rotunden um 18.00 Uhr haben sich bereits knapp hundert Personen eingefunden. Dass zu diesem Zeitpunkt noch keine Feierstimmung herrscht, zeigt sich bereits im Innenhof der Rotondes. In kleinen Gruppen stehen Kandidaten und Sympathisanten, schweigend oder höchstens flüsternd.

Ähnliches Bild drinnen. Alle blicken gebannt auf die Großleinwand, über die RTL die neuesten Ergebnisse einspielt und Interviews mit Kandidaten ausstrahlt. Die meisten ahnten es bereits vor der Ankunft in Bonneweg, auch wenn nur Ergebnisse der Listenstimmen veröffentlicht worden waren: Die CSV verliert an Stimmen. Die weiteren Resultate tragen nicht unbedingt dazu bei, die Stimmung im Laufe des Abends zu verbessern. “Mies”, so bezeichnet ein Partyteilnehmer die Gemütslage im Saal.

Santer kann nichts erschüttern

Jahrzehntelange Erfahrung in der Politik hat der ehemalige Staatsminister Jacques Santer. Ereignisse wie an diesem Abend können ihn nicht erschüttern. In der Politik müsse man stets mit allem rechnen, meint er, kurz nachdem die Ergebnisse für den Bezirk Osten bekannt wurden. Hier hat die CSV sieben Prozent eingebüßt. Es überrascht ihn auch nicht, dass kleine, neue Parteien dazugewinnen. Nur wisse man niemals, auf wessen Kosten das gehe, sagt er lächelnd.

Leichtes Aufatmen, als die Ergebnisse für den kleinsten Bezirk bekannt gegeben werden. Octavie Modert, im Osten wiedergewählte CSV-Deputierte, ist über das Ergebnis ihrer Partei in diesem Bezirk sichtlich enttäuscht, auch wenn sie die Mandatszahl erhalten konnte. Modert führt das Ergebnis u.a. auf die negative Propaganda der anderen Parteien zurück. Größere Fehler habe man bei der CSV während der Kampagne nicht gemacht. Dasselbe könne man von den einzelnen Kandidaten sagen.

Die Wahlparty der CSV - Fotos: Editpress 1 von 44

Wenig später ein weiterer Applaus. Das Ergebnis für den Norden liegt vor. Die CSV behält ihre vier Sitze. “Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen”, sagt der wiedergewählte Emile Eicher. Er weist darauf hin, dass sämtliche traditionelle Parteien an Stimmen einbüßten, während neue Bewegungen Stimmen gewannen. Vielleicht war die CSV-Kampagne ungenügend auf die Jugend ausgerichtet, sagt Eicher. Dass die Grünen gestärkt wurden, führt er u.a. darauf zurück, dass sie konsequent ihre Politik durchgezogen haben.

Der Negativtrend für die CSV bestätigt sich im Laufe des Abends. “Ich hätte aber nicht mit einem Minus überall gerechnet”, sagt ein CSV-Mitglied.

Der letzte Strohhalm

Kurz vor 21.00 Uhr tritt Generalsekretär Laurent Zeimet an das Rednerpult. In wenigen trockenen Sätzen erklärt er den weiteren Verlauf des Abends. Man warte jetzt auf die erste offizielle Hochrechnung, für 21.00 Uhr angekündigt. Dann trete das Nationalkomitee zusammen, zwecks erster Analyse. Anschließend werde sich der Spitzenkandidat äußern. In der Zwischenzeit solle man den Abend genießen, rät er den Anwesenden. Die bedanken sich mit mäßigem Applaus.

Oftmals angefeindet, an diesem Abend aber heiß geliebt: Partei-Veteranin Astrid Lulling bekommt einhellige Zustimmung. Die CSV bleibe stärkste Partei, sagt sie am RTL-Mikro. Balsam auf die geschundene Seele der CSV-Militanten.

Nun zählt nur noch eins: Die aktuelle Dreierkoalition darf nicht über 30 Mandate kommen. Das ist der Strohhalm, an den sich die meisten in den Rotondes nun klammern. Alle warten ungeduldig auf die erste offizielle Hochrechnung. Trotz Sitzverlust von vier bei der LSAP, einem Zugewinn von drei bei “déi gréng” auf neun Mandate und dem Status quo bei der DP mit 13 Sitzen würde die Dreierkoalition noch auf 31 Sitze kommen, so die Hochrechnung.

Eisiges Schweigen im Saal. Die Geräuschkulisse kommt vom Nebenraum, dort, wo auf gut Luxemburger Art “fir Iessen an Drénke gesuergt ass”.

“Stärkste Partei in der Chamber”

Die CSV sei stärkste Partei in der nächsten Chamber, sagt Laurent Zeimet wenige Minuten später bei RTL. Lautstarker Applaus im Saal. Dann kommt das Nationalkomitee zusammen.

Kurz nach 22.00 Uhr folgt die neueste Hochrechnung der Dreierkoalition: 31 Sitze. Kommentare bleiben aus. Der eine oder andere ballt die Faust in der Tasche.

Knapp eine Stunde sitzt das Nationalkomitee zusammen. Um 22.30 Uhr stellt sich die Parteispitze und Spitzenkandidat Claude Wiseler den CSV-Mitgliedern. Die Partei habe ihr Wahlziel, Gambia unter 31 zu bringen, verfehlt, sagt Präsident Marc Spautz.

Die Grünen seien die einzige Partei aus der aktuellen Koalition, die gestärkt worden sei. Die CSV habe sich etwas anderes erhofft, so Spautz weiter.

Claude Wiseler, sichtlich erschöpft und wohl auch enttäuscht über das Wahlergebnis, betont, dass sich Luxemburgs politische Landschaft mit dem heutigen Tag geändert habe. Sie sei weiter zersplittert. Die drei großen Parteien mussten Stimmen verlieren, während “déi gréng” und Piraten deutlich zulegten. Dennoch bleibe die CSV bei weitem die stärkste Partei im Parlament.

CSV ist bereit, Verantwortung zu übernehmen

Die Frage, was seine Partei nun zu tun gedenke, wollte Wiseler am späten Abend nicht beantworten. Im Kontext einer neuen Parteienlandschaft seien mehr denn je stabile Mehrheiten notwendig. Als stärkste Fraktion sei man bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Auf unsere Frage, ob er Premier Xavier Bettel anrufen werde oder er seinen Anruf erwarte, sagte Wiseler lakonisch, er werde diesen in wenigen Minuten bei RTL treffen. Gemeint ist die sogenannte Elefantenrunde, das Rundtischgespräch der Spitzenkandidaten.

Um 23.00 Uhr hat sich der Saal in den Rotondes bereits merklich geleert. Wiselers Aufruf, noch ein paar Stunden zusammen zu sein, findet wenig Zuspruch.

LSAP: Ein Wechselbad der Gefühle

Schock wegen Mandatsverlust, Erleichterung über Koalitionsmehrheit

Von Robert Schneider

Marc Angel musste bereits kurz nach 18.00 Uhr einen Spaziergang durch Clausen einlegen – das “Gewulls” war ihm zu viel geworden. Und “Gewulls” sollte es am Wahlabend noch zur Genüge im “Melusina” geben …

Ein Wechselbad der Gefühle durchlebten die zahlreichen sozialistischen Kandidaten und Parteigänger, die sich im Saal, aber hauptsächlich auch auf der Terrasse der altehrwürdigen Clausener Gaststätte niedergelassen hatten.

Vor allem die Neuerung, dass die Listenstimmen gesondert gezählt und die Ergebnisse sofort verbreitet wurden, zerrte an den Nerven der LSAP-Mitglieder. Die Parteileitung zog sich im Stundentakt in einen abgeschirmten Raum zurück, bis gegen 21.30 Uhr wollten die Mitglieder dieses Gremiums allerdings keine klaren Aussagen machen – Aussagen, die jedoch auch nicht unbedingt einen definitiven Charakter bekamen, nachdem die Ergebnisse diesen bereits hatten.

Die Wahlparty der LSAP - Fotos: Editpress 1 von 24

Als Etienne Schneider vor dem Saal live auf RTL interviewt wurde (was auch die einzige Stellungnahme vor den Militanten blieb), sah es laut Hochrechungen noch so aus, als hätte die LSAP gar vier Sitze verloren (schlussendlich sollten es nur drei werden) und nach seinem halb offiziellen Statement konn

e man dem Spitzenkandidaten die persönliche Enttäuschung dann doch ansehen.

Aus dem höchsten Gremium der LSAP drang derweil nur durch, dass etwa die Hälfte, kurz ehe die definitiven Resultate vorlagen, für eine Fortsetzung der aktuellen Dreierkoalition plädierte, während eine ebenso große Fraktion Skepsis zeigte und unter dem Eindruck der verlorenen Sitze lieber in die Opposition wollte.

Verlust von drei oder vier Sitzen?

Bei der Basis waren hingegen eher Stimmen zu hören, die sich für eine Fortsetzung der Koalition aussprachen; dies vor allem mit dem Argument, dass es prozentual für die LSAP nur drei Prozent Verluste landesweit gab, die CSV aus der Opposition heraus ein schwaches Ergebnis erzielte und die Piraten offensichtlich Proteststimmen abschöpfen konnten.

Die Piraten waren überhaupt Thema Nummer eins auf der Wahlparty der Sozialisten. Allgemeine Aufregung gab es darüber, dass die genannte Partei mit schwachem Programm und teils recht populistischen Forderungen so gut abschneiden konnte. Oder wie Franz Fayot es formulierte: “Niemand braucht die Piraten heute.”

Sein Vater Ben Fayot bedauerte seinerseits, dass die Wahlwerbung der Partei nicht mehr so stark wie früher auf Listenstimmen orientiert gewesen sei. Früher sei klar gewesen, dass ein gutes Ergebnis ohne zahlreiche geschwärzte Kreise über einer Liste nicht zu erreichen sei.

Das Wahlsystem war denn auch das zweite große Diskussionsthema im “Melusina”. 2,7 Prozent Einbußen auf nationaler Ebene haben dazu geführt, dass die Partei drei Sitze verlor; aber, so Gesundheitsministerin Lydia Mutsch, dieses System gelte für alle.

Der spätere Pro-Gambia-Diskurs

Zwei Stunden später klangen die Spitzenkandidaten dann schon optimistischer – die drei Koalitionsparteien hatten sich zwischenzeitlich offensichtlich abgesprochen – und Etienne Schneider, der kurz vor 23.30 Uhr ein weiteres Mal vor den Saal des “Melusina” trat, verwies darauf, dass die Koalition insgesamt ein Prozent Stimmen hinzugewonnen habe und seine Partei eben das Pech gehabt habe, bei 2,6 Prozent nationalen Stimmenverlusten drei Sitze zu verlieren. Ein Diskurs demnach, der nach einer Neuauflage der Koalition klang.

DP: Ein schöner Tag

Xavier Bettel sieht sich als nächster Premier in der Dreierkoalition

Die Spannung: hoch. Die Erleichterung: riesig. Trotz Sitzverlust trifft man bei der DP nur auf strahlende Gesichter. Denn Xavier Bettel kann aller Voraussicht nach weiterhin Staatsminister bleiben.

Von Pol Schock

Xavier Bettel und Corinne Cahen lassen auf sich warten. Der Premierminister und die Parteipräsidentin sind ursprünglich für 20.00 Uhr angekündigt, doch um 20.30 Uhr schauen Journalisten und DP-Mitglieder ungeduldig auf die Uhr. “Wo bleibt Xavier?”, fragen sich alle. Ein Zeichen, dass es knapp wird und im Hintergrund bereits verhandelt wird, sagt ein DP-Regierungsmitglied. Und tatsächlich. Nach den ersten Hochrechnungen im Ost-, Nord- und Zentrumsbezirk sieht es nicht nur gut aus für die DP, sondern auch für eine Fortführung der Dreierkoalition.

Die DP kann ihre Sitze konsolidieren und die Koalition würde nur einen Sitz verlieren – sich also gerade so halten. Und wer sich bei der DP-Wahlzentrale im Restaurant Hitch auf Limpertsberg umhört, erhält eine klare Antwort auf das gewünschte Szenario: eine Fortführung der Dreierkoalition. “Wenn wir die Möglichkeit haben, weiterhin den Staatsministerposten zu stellen, wären wir doch dumm, darauf zu verzichten”, so ein hochrangiges DP-Mitglied.

Wahlparty der DP - Fotos: Editpress 1 von 18

Das Warten wird mit Pizza, belegten Brötchen und Crémant überbrückt sowie mit gespannten Blicken auf die Bildschirme, die die RTL-Übertragung zeigen. Zum zwischenzeitlichen Stimmungshoch sorgt ein Interview mit Astrid Lulling: Die CSV sei weiterhin die stärkste Partei, kein Weg führe an ihr vorbei, so Lulling. Großes Gelächter.

Und als Xavier Bettel und Corinne Cahen kurz vor 22.00 Uhr eintreffen, haben soeben auch die Hochrechnungen im Süden den Trend bestätigt. Die DP verliert zwar einen Sitz im Zentrum, die Regierung hat aber insgesamt weiterhin eine Mehrheit mit 31 Sitzen.

Unter großem Applaus treten beide ein. Xavier Bettel drängt sich von der Tür bis zur Bühne, umarmt und küsst jeden, der im Weg steht: Ob Regierungsmitglieder wie Guy Arendt, Pierre Gramegna oder Fernand Etgen, DP-Granden wie Paul Helminger oder Lydie Polfer, DP-nahe Manager wie Alain Kinsch oder einfache DP-Mitglieder und sogar Journalisten – Bettels Freude über das Resultat bekommt jeder zu spüren.

“Es ist für uns ein großartiges Resultat und wir wollen weiterhin Regierungsverantwortung übernehmen”, sagt Bettel unter tosendem Applaus. Seine belegte Stimme deutet darauf hin, dass er bereits mehrmals an diesem Abend gejubelt hat. Bettels Auftritt ist kurz, seine Botschaft jedoch klar.

“Ich sehe, dass die Koalition nicht abgewählt ist”, sagt Bettel anschließend in die Mikrofone der Journalisten. Wenn man bedenkt, dass diese Koalition eigentlich vom ganzen Land bereits abgeschrieben war und man laut Umfragen mit einem Verlust von sechs Sitzen rechnen müsste, dann könne man von einem hervorragenden Resultat reden.

Und auch für die herbe Schlappe der Sozialisten hat Bettel ein Trostwort. Die LSAP habe zwar drei Sitze verloren, aber der Stimmenverlust sei doch marginal. Insgesamt hat die Regierung sogar an Stimmen zugewonnen, so Bettel. Der Premier bewegt sich Richtung Tür – und ist weg.

Déi Gréng: Freudensprünge im Atelier

Der kolossale Sieg der kleinsten Regierungspartei

Als Wahlzentrale hatten sich die Grünen “den Atelier” in Luxemburg-Stadt ausgesucht. Dort wandelte sich die Stimmung im Laufe des Abends von sehr gut zu hervorragend.

Von Yves Greis

Freudensprünge machte Claude Turmes gestern Abend im hauptstädtischen Atelier und animierte damit seine Parteikollegen zu Jubel und Applaus. “déi gréng” hatten – selbst für den gestandenen Politiker überraschend – ordentlich zugelegt. Die kleinste der drei scheidenden Regierungsparteien hat es bei den Nationalwahlen von sechs auf neun Sitze im Parlament geschafft.

Die Spitzenpolitiker der Grünen hatten sich, nachdem sie sich am frühen Abend eine halbe Stunde in der Menge aufgehalten hatten, in den Backstage-Bereich der Konzerthalle zurückgezogen. Die Grünenpolitiker vermieden es tunlichst, zu früh zu viel zu sagen. Gebannt verfolgten die Parteimitglieder das politische Geschehen auf der großen Leinwand. Buhrufe, als der Kandidat der Piraten Daniel Frères sprach. Ironischer Applaus, als CSVUrgestein Astrid Lulling im Fernsehen auftrat und erklärte, dass die verlustreichen Christdemokraten ja immer noch die Partei mit den meisten Sitzen im Parlament sind und deshalb nicht als Verlierer gehandelt werden dürfen.

Die Wahlparty der Grünen - Fotos: Editpress 1 von 32

Je konkreter die Zahlen jedoch wurden, desto mehr war den Grünen zum Feiern zumute und umso gesprächiger wurden auch François Bausch und Co.

Für das Fernsehen heizte Claude Turmes die Stimmung unter den Grünen an. Armwedelnd und mit Luftsprüngen. Die Menge jubelte.

“Wann in der Nachkriegszeit gab es das, dass eine Partei aus der Regierung heraus so zugelegt hat?”, freute sich auch Spitzenkandidat François Bausch. Er ist sich sicher: “An den Grünen führt nun kein Weg vorbei.” Gerade wenn wieder über den “Wählerwillen” gesprochen würde, müsse das Resultat der Grünen berücksichtigt werden.

Anspruch, in der Regierung zu sein

“Wir sind als kleinster Partner in die Koalition gegangen und die Menschen erkennen unsere Arbeit an”, so Bausch. “Die Menschen wollen mehr davon und deshalb haben wir Anspruch darauf, in der nächsten Regierung zu sein.”

Mit Carole Dieschbourg, François Bausch, Felix Braz und Camille Gira hatte die Partei drei Minister und einen Staatssekretär gestellt. Nach dem tragischen Tod von Camille Gira hatte Turmes dessen Amt als Staatssekretär übernommen.

Bausch und Turmes analysieren den Erfolg der Grünen auf die gleiche Weise: Die Menschen interessierten sich immer mehr für Umweltthemen und die Wähler haben die Arbeit der Partei gewürdigt. “Die Menschen verstehen, dass die nächste Regierung sich dem Klimawandel, dem Wasser und der Luft noch stärker widmen muss”, so Turmes. Die Wähler hätten erkannt, dass die Grünen in der Regierung der beste Garant dafür seien, dass das Land nicht mit Bulldozern plattgemacht werde, sagte er im Hinblick auf die Wachstumsdebatte, die im Wahlkampf für Polemik gesorgt hatte.

“Die Menschen wollen Politiker, die Entscheidungen treffen”

“Die Menschen haben die ‘politique politicienne’ satt”, erklärtw François Bausch. Sie wollten Politiker, die Entscheidungen treffen, die zu ihrem Wort stehen, die mit den Bürgern sprechen und nicht jeden Tag ihre Meinung ändern.

“Im Wahlkampf haben Menschen zu uns gesagt, dass sie nicht in allen Punkten mit uns einverstanden sind und doch anerkennen, dass wir das umsetzen, was wir unseren Wählern versprochen haben”, so Turmes.

Das gute Ergebnis der Piraten führte er auf eine lustlose Kampagne der CSV zurück. Wähler, die sich von der CSV abgewendet haben und weder ADR noch Gambia wählen wollten, hätten der Piratenpartei ihre Stimme gegeben.

Turmes glaubt, die Finanzierung der Piraten müsse unter die Lupe genommen werden. Die Partei habe von einem “Typen aus dem Immobiliensektor” sehr viel Geld erhalten.

Auf Nachfrage von Journalisten hin sagte Bausch, es sei eine Katastrophe, dass der Stimmverlust der CSV im Osten nicht zu einem entsprechenden Sitzverlust führt. “Ein Verlust von sieben Prozent im Osten ist ein Erdrutsch”, so Bausch. Im Ausland hätte eine Partei mit einem solchen Verlust fünf bis sieben Sitze eingebüßt, gab er sich überzeugt.

ADR: Zurück auf dem Boden der Tatsachen

Eins steht fest: Eine Koalition mit der CSV ist nun definitiv ausgeschlossen

Trotz der Sicherung der vorhandenen Sitze und eines Zugewinns im Norden veranstaltete die ADR keine Freudentänze am gestrigen Wahlsonntag.

Von Anne Schaaf

Ein prominenter ADR-Kandidat läuft lautstark telefonierend und sichtlich enttäuscht herum und spricht in den Hörer: “Jeder möchte Abgeordneter sein. Man kandidiert nicht, wenn man das nicht will. Aber es ist jetzt nun mal so.”

Es ist die letzte Aussage, die durch die nun leeren Räume des Sofitel hallt. Genau wie auf dem dritten Sitz für den Süden sitzt auf hier keiner (mehr) auf einem Stuhl. Eine Abschlussrede gab es nicht, lediglich beschwichtigende Schulterklopfer und die Betonung, es sei ja doch nicht ganz so schlecht gelaufen. Der große Freudentaumel blieb aus.

Fred Keup ist der letzte Gesprächspartner an diesem langen Abend, der von Hoffnung, aber auch Genügsamkeit geprägt war. Der Kandidat des “Wee2050”, der das beste Ergebnis innerhalb der Gruppierung erzielte, aber nicht ins Parlament eintreten wird, wirkt erstaunlich entspannt. Er sei zufrieden mit seinem Resultat: Es zeige, dass man Themen mit ins Spiel gebracht habe, welche die Menschen da draußen interessieren. Nun werde man – wie auch schon zuvor – eine gute Oppositionsarbeit leisten, “d’Leit hunn dat jo och gären”, fügt er noch hinzu.

Die Wahlparty der ADR - Fotos: Editpress 1 von 36

Sein Beitritt in die Partei ist nun gesichert: “Ich nehme das jetzt voll und ganz in Angriff”, so Keup. Auf die Frage hin, ob dies eine strammere Linie innerhalb der ADR implizieren könnte, verneint er. “Auf keinen Fall, ich will niemals so etwas werden wie die AfD”, heißt es sofort, gepaart mit der nicht unbedingt neuen Aussage, man sei in der Presse häufig in die falsche Ecke gestellt worden, obwohl man doch schließlich die Partei der Mitte darstelle.

Keine Radikalisierung

Fernand Kartheiser, der im Süden erneut einen Sitz bekommen hat und dies unter anderem als Belohnung für die konsequente Kampagne sieht, betont, dass gerade durch den Parteibeitritt von Keup die Möglichkeit der Radikalisierung unterbunden sei, da er als vollwertiges Mitglied die Programmatik der ADR mit all ihren Nuancen und mit ihrer Ausrichtung übernehmen müsse. “Die ADR ist das große Schiff und ‘Wee2050’ das kleine. Wir können das kleine gerne auf dem großen aufnehmen. ‘Awer et ass dat Grousst, wat decidéiert, wou de Wee higeet.'” Ob sich Fernand Kartheiser der Doppeldeutigkeit des Satzes bewusst war, bleibt wohl offen.

Die CSV habe ein “verdientes Fiasko” erlitten, das unter anderem darauf zurückzuführen sei, dass sie nicht wirklich als Oppositionspartei agiert habe und sich auch dagegen entschieden habe, gemeinsam mit der ADR eine strammere konservative Linie zu fahren. Die ADR sei eigentlich das, was die CSV hätte sein müssen, findet Kartheiser, nämlich eine – seiner Aussage nach – sozial engagierte und wertekonservativ orientierte Oppositionspartei. Auch er geht (ungefragt) auf die Vorwürfe des Populismus gegenüber seiner Partei ein. “Es wird Zeit, dass das aufhört. Stattdessen sollte man in Luxemburg endlich glücklich darüber sein, dass es hier keine radikale Partei gibt.”

Nächste Legislaturperiode wider “konstruktive Oppositionspolitik”

Parteipräsident Jean Schoos zufolge steht weiterhin eine konstruktive Oppositionspolitik an. “Das machen wir schon lange, können es also und müssen es nicht erst lernen.” Ob und wie es für ihn in seiner Position weitergeht, da möchte er sich noch nicht festlegen. “Ich weiß nicht, ob ich mir die Bürde noch einmal auferlege. Da brauche ich noch etwas Bedenkzeit.” Er habe die Partei vor sechs Jahren mit zwei Sitzen übernommen und würde sie nun – würde er folgendes Jahr gehen – mit zwei Sitzen verlassen. Damit könne er gut leben. “Ich habe mein ‘Match’ für die Partei gemacht, glaube ich.”

Seine Haltung wäre eventuell anders, hätte es im Osten noch einen Sitz gegeben, fügt er hinzu. “Zumindest in Bezug auf den Beitritt von Fred Keup dürfte es keine Probleme geben”, heißt es außerdem. Schoos spielt hiermit auf die Backgroundchecks sowie den Weg über zwei Instanzen innerhalb der Partei an, also Schritte, die durchlaufen werden müssen, bevor jemand vollwertiges Mitglied werden darf. Im Frühjahr hätten sich Personen beworben, die aber sozusagen schnell “durchgefallen” seien. Darunter auch Menschen, die später auf der “Demokratie”-Liste auftauchten.

Piraten: Freibeuter entern zwei Parlamentssitze

Mit 6,45 Prozent der Stimmen in die Chamber

Neun Jahre nach ihrer Parteigründung ist es den Piraten zum ersten Mal gelungen, in die Chamber einzuziehen. Dementsprechend euphorisch war die Stimmung gestern Abend in der Parteizentrale in Kopstal. Als reine Protestpartei sehen sich die Piraten allerdings nicht.

Claude Molinaro

Die Piraten haben sich dem Wetter angepasst und die Wahlparty im Freien organisiert. Zudem sorgen die ersten Trendrechnungen für eine ausgesprochen heitere Stimmung bei der Partei, die zum ersten Mal den Sprung ins Parlament geschafft hat. Auf einer Leinwand verfolgen Mitglieder und Sympathisanten die Wahlsendung im Fernsehen, bei Hamburger und Bier werden die Resultate bejubelt.

Aus allen Bezirken wird ein Stimmenzuwachs gegenüber 2013 gemeldet. Insgesamt wird die Partei um fast vier Prozent gegenüber 2013 zulegen. Zahlen, die notgedrungen für ein emotionales Hoch bei jedem Mitglied sorgen.

Strahlend hockt Sven Clement in seinem Büro der Parteizentrale. Entspannter und gut gelaunter kann man sich einen Parteipräsidenten kaum vorstellen. Bereitwillig gibt er sich dem Frage-Antwort-Spiel der anwesenden Journalisten hin.

“Konkrete Vorschläge auf dringende Probleme”

Für Clement übertrifft das Ergebnis alle Erwartungen. Er führt das gute Abschneiden auf ein konkretes Programm zurück. Gar nicht einverstanden ist er jedoch mit der Tatsache, dass die Piraten von allen Seiten als reine Protestpartei bezeichnet werden. Sicher, es hätten Menschen sie bestimmt auch aus diesem Grund gewählt, doch im Gegensatz zu den anderen Parteien hätten die Piraten konkrete Vorschläge auf dringende Probleme der Menschen vorgelegt. Als Beispiel nennt er die Forderung nach sozialen Wohnungen zum Mietpreis von zehn Euro pro Quadratmeter.

Auffallend sei die Steigerung der Listenstimmen für die Piraten gegenüber 2013. Man stelle fest, dass sich die politische Landschaft vom “GemischtwarenPolitikladen”, in dem die großen Parteien Antworten auf alle Fragen für alle Menschen anböten, wegbewege.

Die Leute seien heute individualistischer, dementsprechend sei es logisch, dass die Parteilandschaft vielfältiger werde. Eine Zersplitterung der Parteienlandschaft findet er gut. Dass dadurch Koalitionen schwieriger würden, verneint er.

Die Wahlparty der Piraten - Fotos: Editpress 1 von 11

Warum keine Koalitionsaussagen im Vorfeld von Wahlen? Da es de facto für kleine Parteien schwieriger sei, bedürfe es keiner zusätzlichen Prozentklausel wie etwa in Deutschland.

Ganz oben auf der Agenda der Parlamentsarbeit stände eine Debatte über eine Änderung der Wahlbezirke und des Auszählverfahrens. Im Augenblick seien kleine Parteien vor allem im Norden und Osten benachteiligt. Im Osten seien die Piraten Opfer der “Rechnungslotterie”. Und im Norden hätte es genauso gut anders für sie ausgehen können.

Die Piraten würden sehr bald einen Gesetzvorschlag diesbezüglich machen, kündigt Clement enthusiastisch an. “Ich habe neun Jahre außerparlamentarische Oppositionsarbeit hinter mir. Ich habe kein Problem damit, jeden Tag dem Parlamentspräsidenten einen Brief zu schreiben und Aufklärung zu verlangen, wo der Vorschlag dran ist. Doch die Frage des Wahlsystems muss gestellt werden: Es kann nicht weiter so sein, dass nicht alle Wählerstimmen gleich bewertet werden.”

2013 hätte es Personalprobleme gegeben

Durch die gewonnenen Sitze wird sich nun einiges für die Partei ändern. Rückblickend meint Clement, es sei gut gewesen, dass sie 2013 keinen Sitz erlangt hatte. “Es wäre personell nicht möglich gewesen, die Arbeit zu bewältigen.”

Heute seien die Piraten hierfür jedoch gut aufgestellt. Die Parteizentrale werde aber weiterhin in Kopstal bleiben, betont Clement. Zum Wahlkampf meint er, der Wähler habe sich klar gegen identitäre Ideen ausgesprochen. Die Piraten hätten dem gegenüber vor allem auf starke soziale Themen wie Wohnungsnot, drittes Alter oder Bildung gesetzt. Ein Ziel der Piraten sei es auch, mehr Bürgermitbestimmung in die Chamber zu bringen. Zweimal habe er selbst bei Debatten zu Petitionen im Parlament miterlebten müssen, dass diese nichts brächten. Es müsse Schluss sein mit dieser “Plooschterdemokratie”, in der den Menschen eine Illusion gegeben werde, dass sie mitreden können.

Kein Zweifel, das Parlament wird nun farbenreicher.