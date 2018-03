Seit dem politischen Wechsel in der Südregion und der Vergabe des Labels kommt die Europäische Kulturhauptstadt nicht zur Ruhe. Nach einer größeren Polemik im Dezember 2017 schien es, als sei das Projekt Esch 2022 endlich auf dem “rechten” Weg angekommen. Doch dem ist nicht so. Zu groß scheint der Graben zwischen den apollinischen und dionysischen Kräften im Süden. Der Escher Bürgermeister und Vorsitzende der Esch 2022 asbl., Georges Mischo, setzt im Tageblatt-Interview auf Angriff und grätscht die beiden Koordinatoren bereits im Vorfeld der Versammlung, die am Mittwoch im Escher Stadttheater stattfindet.

Tageblatt: Der Escher Schöffenrat hat am Wochenende die Route der Industriekultur im Ruhrgebiet besucht. Was haben Sie dabei gelernt?

Georges Mischo: Diese Reise war schon seit längerem geplant. Wir wollten uns ansehen, was man mit Industriegebäuden alles machen kann. Wir haben herausgefunden, dass das Ruhrgebiet viele finanzielle Mittel über das EU-Förderprogramm “European Route of Industrial Heritage” (ERIH) erhalten hat. Weder der Schöffenrat noch die Gemeindedienste kannten dieses Programm. Ich habe unseren Stadtarchitekten damit beauftragt, sich mit den Verantwortlichen dieses Programms in Verbindung zu setzen.

Haben Sie die Gebläsehalle auf Belval mittlerweile auch besichtigt?

Ich hatte mich ja kürzlich gewundert, wo dieser Aktivismus ...