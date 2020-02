Der Sommer hat uns fest im Griff. Was ist da passender als eine gute „glace artisanale“? Den Produktionsverlauf einer qualitativ hochwertigen Eiscreme durfte Robert Spirinelli vom Melken der Milchkühe bis hin zum fertigen Dessert mitverfolgen.

Charakteristischer könnte das Firmenlogo nicht sein: Ein junges Mädchen, das mit seinem Vater in einem Heißluftballon aufsteigt, um möglicherweise für neue Geschmacksrichtungen Ausschau zu halten. Dabei schlürft die Kleine genussvoll an einem Eis, während Papa einen Espresso degustiert.

Kunst und Finesse des „Gelataio“

Willkommen im Schlemmerland von Anna&Paul, deren Eiskreationen seit nunmehr einem Jahr die ständig wachsende Kundschaft mit überraschenden, oft sogar ungewöhnlichen Rezepten zu diversen Gourmetreisen über ferne Kontinente rund um den Globus entführt. Auf zahlreichen Etappen hat der gebürtige Russe Pavel Silenchuk Rezepte aus der ganzen Welt gesammelt und weist darauf hin, dass jedes Land seine eigene Art hat, um die nationalen Kreationen zu produzieren. Die Kunst und die Finesse des „Gelataio“ hat Pavel Silenchuk aber in Italien an der Carpigiani Gelato University in Bologna erlernt.

Wer also auf der Suche nach außergewöhnlichen Eiskreationen oder eher dem Traditionellen ist, muss nicht allzu weit reisen, denn die Auswahl bei Anna&Paul ist ganz schön beeindruckend. Innovation sowie die Entwicklung stets neuer Produkte mit saisonalen Aromen sind daher unerlässlich. So werden jede Woche zwischen 8 und 12 unterschiedliche Eiscreme- und Sorbet-Geschmacksrichtungen angeboten, darunter Sorten, mit denen kaum einer rechnet. Beispiele: Basilikum, Rosmarin oder Gänsestopfleber.

Die Mitarbeiter von Anna&Paul können auf mittlerweile 240 Rezepte zurückgreifen. Im Prinzip könne man alles Essbare zu Eiscreme oder Sorbet verarbeiten. Wichtig sei es, die richtige Dosierung zu finden, erklärt der Eismann aus Bartringen dem Tageblatt.

Beim Bio-Landwirt

Um höchste Qualität und Frische zu garantieren, setzen Maestro Pavel Silenchuk und Pâtissier-Chocolatier Thomas Menweg auf regionale Rohstoffe. Klar, Zutaten wie Vanille und Kakao gibt es nicht aus Luxemburg, aber für Basisprodukte wie die Milch geht man keine Kompromisse ein. „Für unsere Eisproduktion greifen wir ausschließlich auf die frische Milch vom naheliegenden „Biohaff Witry“ aus Dippach zurück, die wir dann in unserem Eislabor selbst pasteurisieren“, erklärt Silenchuk den Produktionsverlauf.

„Unsere Milchkühe werden zweimal am Tag gemolken, wobei eine Kuh im Durchschnitt bis zu 25 Liter Milch gibt“, erläutert Bio-Landwirt Pierre Witry, während Goldie, Gondola, Pianka und Talli – alle Kühe am Hofe tragen einen Namen – seelenruhig in den Melkstand spazieren und, nachdem sie ihr nahrhaftes Produkt abgeliefert haben, zufrieden und erleichtert auf die Weide zurückkehren.

Wer möchte, kann sich übrigens am Biohof Witry in Dippach am „MilKuhMat“ rund um die Uhr selbst bedienen und an der „Milch-Tankstelle“ frische Biomilch zum Preis von 1 Euro pro Liter zapfen.

Frisch und erfrischend

Wöchentlich werden bei Anna&Paul im Durchschnitt rund 35 Liter Milch verarbeitet. „Daraus ergeben sich 60 bis 65 Liter Eiscreme“, rechnet Pavel Silenchuk vor. „Das mag nicht nach sonderlich viel klingen, aber mehr schaffen wir derzeit nicht.“ Durch eine Glaswand können Besucher die verschiedenen Produktionsetappen von der Eisdiele aus verfolgen.

„Das heutige Rezept ist ausschließlich für das Restaurant ‘La Brasserie des Jardins’ in Merl bestimmt. Es handelt sich um ein Bourbonvanille-Eis, dessen Rezeptur wir gemeinsam mit dem Kunden ausgearbeitet haben“, erklärt Thomas Menweg, bevor er die Zutaten zugibt.

Milch, Sahne, Eier, Zucker und selbstverständlich die Königin der Gewürze, die Vanille, können wir deutlich erkennen, aber die genaue Dosierung wird das Geheimnis des Meisters bleiben, des sympathischen Elsässers, der dann doch gesteht: „Vanille ist mein absolutes Lieblingseis. Hierfür verwende ich nur die beste Vanille aus Madagaskar.“ Nach einigen gekonnten Handbewegungen nimmt die Masse Form an und kann dann gekühlt und schlussendlich ausgeliefert werden.

Vom Zeitpunkt, an dem die Milch floss (10.40 Uhr), bis hin zur Fertigstellung des „Dessert du chef“ – Vanille-Eis mit leckeren roten Früchten und Sahne (13.57 Uhr) – sind also genau 3 Stunden und 17 Minuten vergangen. Frischer und erfrischender kann ein Eis wohl kaum sein.

Anna&Paul

4B, rue Pletzer, L-8080 Bartringen

Tel.: 26 25 88 80

www.anna-paul.lu

Täglich von dienstags bis sonntags und an Feiertagen (außer Weihnachten und Neujahr) von 10.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.