Wo auch immer der weltgrößte einmotorige Doppeldecker am Horizont auftaucht, weckt er die Neugier. Allein der unverwechselbare Klang des imposanten Sternmotors lässt aufhorchen, kann unter Flugzeugkennern sogar Euphorie auslösen. Die erstmals in der damaligen Sowjetunion, dann in Polen sowie unter Lizenz in China gebaute An-2 gehört zu den sichersten Flugzeugen überhaupt. Robert Spirinelli über ein Prachtexemplar, das in Luxemburg eine neue Bleibe fand und demnächst Geburtstag feiert.

Als die werksneue Antonow An-2T mit der Seriennummer 1G 108-65 am 9. September 1969 aus den Konstruktionshallen des polnischen Luftfahrtherstellers PZL in Mielec rollte, ahnte wohl keiner, dass genau diese Maschine ihren 50. Geburtstag in Luxemburg feiern würde. Eigentlich war die Karriere der damals jungen „Anuschka“ vorgezeichnet, denn bereits am Tag nachdem sie erstmals Luft schnupperte, trat sie unter der Kennung 0865 in den Dienst der polnischen Streitkräfte, wo sie vor allem als Transporter für Fallschirmspringertruppen zum Einsatz kam.

Am 11. September 1969 hob sie dann zu ihrer Einheit nach Krakau ab und verrichtete während vielen Jahren ihren Militärdienst, bis sie von diversen Fallschirmspringer-Klubs umworben wurde. Ihre heutige Immatrikulation SP-AOO („Sierra Papa Alpha Oskar Oskar“) erhielt der Doppeldecker um 1996, als die Maschine für diverse polnische Fliegerklubs unterwegs war, bis sie im Jahr 2003 von einem Franzosen gekauft wurde, dessen Absicht es war, den Doppeldecker an einen afrikanischen Käufer zu liefern. Das Interesse des Kunden schwand allerdings wieder und die Zahlungen blieben aus.

Nach einigen Flügen landete schließlich der in der Zwischenzeit weiß gestrichene Doppeldecker in Cuers in der Provence, wo dann auch das Schicksal des einst stolzen Fliegers auf einem Feld neben der Landebahn besiegelt schien. Tja – wäre da nicht ein Luxemburger auf der Suche nach einem Sternmotor gewesen, würde die Anuschka wohl heute noch im Süden Frankreichs unter glühender Sonne trostlos verwaisen.

Kurzerhand wurde der Doppeldecker im Jahr 2011 gekauft, verladen und nach Luxemburg gebracht. Hier erhielt die AN-2 die dringend nötige Pflege, und die ursprüngliche Lackierung – ihre polnische „Militäruniform“ – zurück. „Mir war und ist es wichtig, dass die Maschine originalgetreu aussieht“, erklärt der heutige Besitzer und Pilot Chris Vannieuwenhuyse. Nach aufwendiger Versorgung wurde der Flieger am 6. September 2013 nach Miroslawice verfrachtet, wo der Doppeldecker von einer spezialisierten Firma wieder richtig flugtüchtig gemacht wurde.

Erste Landung auf Luxemburger Boden

Bis zum 5. März 2015 musste sich Chris Vannieuwenhuyse gedulden, bis er endlich mit seiner Anni von Miroslawice aus nach Luxemburg abheben konnte. Nach einem Zwischenstopp in Karlovy Vary (Karlsbad) im Westen Tschechiens landete das historische Flugzeug am 6. März 2015 auf dem Findel. „Diese erste Landung auf Luxemburger Boden wird mir für immer und ewig in bester Erinnerung bleiben“, sagt Chris Vannieuwenhuyse. Dies war allerdings nicht das erste Mal, dass der umtriebige Pilot eine An-2 flog, denn hierfür braucht man verständlicherweise eine Flugerlaubnis. „Ja, richtig“, lacht Chris, „um die Antonow fliegen zu dürfen, muss man erst mal 200 Stunden Praxis auf kleineren Maschinen wie Piper oder Cessna vorweisen. Dann kann man, wie in meinem Fall in Polen, ein sogenanntes Flight Training von 6 Flugstunden und 50 Landungen mit der An-2 absolvieren. Das war schon ein komisches Gefühl, ein bisschen so, als wenn du von einem Moped auf ein Motorrad mit 1.100 ccm umsteigt – eine völlig andere Welt!“, erinnert sich Vannieuwenhuyse, der mittlerweile rund 300 An-2-Flugstunden in seinem Logbuch registriert hat.

Vannieuwenhuyse fliegt aber nicht nur, sondern schraubt auch schon mal gerne mit großer Leidenschaft am Flugzeug rum, hierfür besitzt er die notwendige Erfahrung und eine zertifizierte Ausbildung. Sogar aus dem Ausland fragt man ihn um Rat und Tat. „Inzwischen bin ich so etwas wie ein zentraler Mittelpunkt für An-2-Informationen. Oft werde ich für technische oder aber administrative Anfragen kontaktiert. Zuletzt bin ich sogar nach Mauretanien geflogen, um Hilfe beim Abmontieren und Einhüllen einer Maschine zu leisten.“

Hohe internationale Sicherheitsstandards

Aber auch die eigene Anuschka mit dem kraftvollen ASh-621-Sternmotor, der 1.000 PS leistet, will ordentlich gepflegt sein, denn ein historisches Flugzeug wie die An-2 unterliegt nun mal genauso wie modernere Jets den hohen internationalen Sicherheitsstandards. So ist zum Beispiel alle 25, 35 und 50 Betriebsstunden eine kleine Inspektion mit Ölwechsel fällig. Nach jeweils 100 Stunden ist eine große Wartung in Polen angesagt und nach 1.000 Flugstunden muss der Motor sogar komplett überholt werden. Zudem, und unabhängig von den Flugstunden, ist der sogenannte „Annual Check“, also die jährliche Inspektion des Flugzeuges, obligatorisch. Um eine Stunde zu fliegen, verbringe man schon mal bis zu fünf Arbeitsstunden an der Maschine. „Et ass nun emol e knaschtegen Hobby“, scherzt Chris Vannieuwenhuyse. Dabei wird der „einsame Pilot“ allerdings tatkräftig von Flavio Armani und Pit Klein unterstützt. „Zum Glück kann ich auf die beiden zählen, ohne ihre Hilfe wäre dieser Aufwand wohl kaum zu bewältigen“, so ein nachdenklich wirkender Vannieuwenhuyse, der dann aber schnell wieder Auftrieb bekommt.

„Unsere Antonow ist fitter denn je, sie ist sicherlich keine einfache Lady und braucht nun mal die Streicheleinheiten. Hier am Findel wird sie bestens gehütet und überwintert im Trockenen. Ich denke schon, dass sie glücklicher ist als jemals zuvor und wir noch viele gemeinsame Jahre vor uns haben. Allzu gerne würde ich die Anni bis zu meinem 80. Geburtstag fliegen“, wünscht sich Vannieuwenhuyse.

Das würde natürlich auch viele Luftfahrtbegeisterte freuen, dann wäre Anuschka 65 – aber über das Alter einer Dame spricht man bekanntlich nicht.

Feierstunde und spontane Mitflug-Gelegenheiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt und wollen Sie mehr über den größten einmotorigen Doppeldecker der Welt wissen – oder sogar mitfliegen?

Na dann nichts wie los zu Flughafen Findel! An diesem Sonntagmorgen, 25. August, lädt die Antonow-Crew ab 10 Uhr zu einer kleinen Geburtstagsfeier mit dem dazugehörenden „Patt“ ein. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen eine Voranmeldung erforderlich ist. Tel.: 621-299 498.

Chris Vannieuwenhuyse fliegt die „Anuschka“, die er liebevoll einfach nur „mäi Fliger“ nennt, nicht nur leidenschaftlich gerne, sondern übermittelt mit Vergnügen die ganze Faszination dieses Ausnahme-Flugzeuges. Nach Vereinbarung mit dem Piloten können am Sonntag auch Erlebnisflüge über Luxemburg durchgeführt werden. Bis zu zehn Passagiere finden an Bord der An-2 Platz.

Jubiläumsflug

Eine weitere Mitfluggelegenheit bietet sich am eigentlichen Geburtstag des Fliegers am Montag, dem 9. September 2019. An diesem Tag wird die „Anuschka“ 50 und startet aus diesem Anlass in den frühen Abendstunden zum Jubiläumsrundflug. Findet sich eine Gruppe von maximal zehn Leuten zusammen, so kann der Doppeldecker natürlich auch „privat“ abheben. Bis Mitte Oktober besteht die Möglichkeit, sich einen Erlebnisflug mit der An-2 zu gönnen, dann wird die junge Dame in den Hangar gerollt, wo sie gemütlich überwintern darf.

Für Rundflüge und Besichtigungen des Fliegers sowie für weitere Informationen können sich Interessenten direkt an Chris Vannieuwenhuyse wenden. Telefon: 621-299 498.

Ein gern gesehener Gast

Seit mit seiner Antonow unterwegs ist, zieht der weltgrößte einmotorige Doppeldecker nicht nur in Luxemburg neugierige Blicke auf sich, sondern auch auf zahlreichen internationalen Luftfahrtmeetings ist die historische „Anuschka“ ein gern gesehener Gast. So zum Beispiel in Duxford bei den „Flying Legends“ oder den „Meetings aériens“ in Valenciennes und Cambrai.

„Bei solchen Airshows, wenn ich die ‘Patrouille de France’ oder die ‘Red Arrows’ überfliege, während die mit ihren Vorbereitungen beginnen und ich im Steigflug zum ‘Largage para’ bin, werde ich echt gefordert, und das mag ich. Der gesamte Zeitplan ist so synchronisiert, dass jede Sekunde zählt, da muss alles stimmen“, erläutert der An-2-Pilot. „Um die 20 Flugzeugtypen, vom A400 über Hercules, Alpha-Jet bis hin zur Rafale ist alles dabei und ich darf mit meiner Antonow mitwirken – das sind einfach nur Momente, die mir keiner nehmen kann“, sagt Chris Vannieuwenhuyse. Umso mehr freut es den Piloten, dass er und seine An-2 auch im kommenden Jahr wieder Teil dieses Events sein werden.