Mit den ersten warmen Tagen fällt der Startschuss für die neue Grillsaison auf heimischen Balkons und Gärten. Und seit diesem Jahr dürfen sich Würstchen, Gemüse und Co. auf eine neue Begleitung freuen. Die “Sauce BBQ de Luxembourg classique” kommt aus dem Familienunternehmen “Moutarderie de Luxembourg” in Niederanven und ist in der Tradition der klassischen Soßen dieser Kategorie gehalten.

In ihre Entwicklung steckten Yann Munhowen und sein Vater, Seniorchef Roland ...