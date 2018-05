Von unserem Korrespondenten Lex Bruch

Nach insgesamt 97 Minuten mit reichlich Unterhaltungswert schnappte sich der RFCUL nach 2015 nicht unverdient zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte die Coupe du Prince. Im Finale setzte man sich am Dienstag mit 3:2 gegen Petingen durch.

Genau wie die letzten Auflagen hatte auch am Dienstag das Pokalendspiel der Junioren im Stade Jos Philippart in Rodange seine Anziehungskraft bei herrlichem Fußballwetter nicht verfehlt. Unter den zahlreichen Schaulustigen fanden beide Teams große Unterstützung dank der angereisten jugendlichen Schlachtenbummler aus beiden Lagern. Für die Rahmenbedingungen war also bestens gesorgt.

Rasante Anfangsphase

Anfangs stand der RFCUL-Keeper gleich mehrmals im Fokus und war sowohl gegen Skenderovic (5.) als auch nach einem doppelten Versuch von Goncalves auf dem Posten. Titus Petingen wirkte zunächst kombinationsfreudiger und war feldüberlegen. Etwas überraschend klingelte es aber sehr bald im UTP-Kasten. Nach mustergültiger Aktion über mehrere Stationen bediente I. Oliveira Mitspieler Teles, der von der Strafraumgrenze aus unhaltbar zum 1:0 (16.) einnetzte. UTP Petingen hatte diese kalte Dusche noch nicht weggesteckt, da schepperte es erneut in Vitalis Gehäuse.

Die Hauptstädter legten nämlich nach und im Anschluss an eine Teles-Ecke nickte Grubesic gegen die Laufrichtung von Keeper Vitali zum 2:0 (23.) ein. Die Elf von Carlos Fangueiro schien wie gelähmt, der Elan gebrochen und die UTP musste diesen doppelten Rückstand erst mal verdauen. Ein Foul von Sulejmani an Peixoto brachte die UTP durch den verwandelten Strafstoß von Skenderovic (39.) wieder ins Spiel. Die RFCUL-Führung zur Pause war aber durchaus verdient.

Zwei-Tore-Vorsprung

Nicht mal fünf Minuten nach dem Seitenwechsel stellte der RFCUL seinen Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Eine herrliche Aktion über Sulejmani und I. Oliveira vollendete Torill zum 3:1 (50.). Dann wurde auf beiden Seiten munter gewechselt, ehe Pereira einen Schuss von Skenderovic (68.) nur ins eigene Netz abklatschen konnte und die Partie für die Schlussphase wieder an Spannung zulegte.

Die UTP stürmte mit dem Mute der Verzweiflung, zuweilen aber zu blindlings. Der RFCUL ließ sich einschnüren, kam kaum noch zu Entlastungsangriffen. Hüben wie drüben schwanden langsam, aber sicher die Kräfte. Hochalarm in der 88. vor Pereira, doch mit Glück und Geschick überstanden die Hauptstädter die siebenminütige Nachspielzeit und retteten den knappen Vorsprung über die Distanz.