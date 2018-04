Wenn die Luxcon am Samstag, 14. April ihre Tore in eine fremde Welt öffnet, fallen dem Besucher im “Forum Geesseknäppchen” sicherlich die bunten Kostüme mancher der Anwesenden auf. Das Ganze nennt sich Cosplay: Konkret geht es darum, einen Charakter aus beispielsweise Filmen oder Comics darzustellen – nicht nur outfittechnisch, sondern auch in puncto Auftreten und Posen.

Das Tageblatt hat in die Werkstatt des Cosplayers Coslux Props geblickt, Manga-Fan Riku zu ihrer Näh-Leidenschaft befragt und Luxemburgs Darth Vader in Person getroffen (die Interviews lesen Sie hier).