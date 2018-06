de Denis Scuto

Pour le bicentenaire de la naissance de Karl Marx, le philosophe allemand, né à Trèves, est mis à toutes les sauces. Il est donc temps de rappeler, premièrement, de façon moins originale et spectaculaire, quelques éléments clés de son œuvre. Karl Marx représente avec Max Weber et Joseph Schumpeter un des penseurs classiques et critiques du capitalisme – même si Marx n’a que rarement utilisé le mot “capitalisme”.

Beaucoup d’aspects de sa description du capitalisme restent d’actualité. Le système se caractérise ainsi toujours par la ...