Mit Studenten aus über 100 Ländern und Dozenten, die aus mehr als 20 unterschiedlichen Staaten kommen, ist die Uni Luxemburg stolz auf ihre Internationalität. Wie viel Platz bleibt bei dieser breiten Ausrichtung für die Luxemburger Wissenschaftler? Das Tageblatt hat nachgefragt. Den Auftakt unserer Porträtserie macht Professor Dr. Fernand Anton. Der Biopsychologe erforscht den Schmerz und das Schmerzempfinden.

Von Claude Wolf

„Ich will nicht untersuchen, was der einzelne Mensch an Schmerz aushalten kann. Das wäre auch ethisch nicht vertretbar. Mir geht es vielmehr darum, zu analysieren, wie Schmerzinformationen im ...