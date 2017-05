Uni-Rektor nimmt seinen Hut

Den Rücktritt, gab die Universität am Nachmittag in einer Pressemitteilung bekannt. Zuletzt hatte das Budget 2017 der Uni Luxemburg für Aufregung gesorgt. Wie der Sender 100,7 im März berichtete, soll der „Conseil universitaire“ das Projekt des Rektorats anhand eines Gutachtens abgelehnt haben. Grund sei „Frustration über die unklare und intransparente Budgetprozedur“, so der Radiosender.

Zudem sollen im Rahmen des neuen Haushaltsmodells zahlreichen Bereichen der Universität weniger Geld zukommen. Laut 100,7 seien hiervon die Fakultäten ebenso wie die interdisziplinären Zentren und die zentrale Verwaltung betroffen.

"Es gibt keine Budgetüberschreitungen," gab die Universität später gegenüber dem Tageblatt zu Protokol. Auf seiner Sitzung am 1. April habe die Universität dem Aufsichtsrat einen ausgeglichenen Haushalt für 2017 präsentiert. Dieser wurde verabschiedet und die Universität kann mit den Mitteln für 2017 arbeiten," hieß es weiter.

In seine Amtszeit fielen der Umzug der Universität auf ihren neuen Campus Belval, die erfolgreiche erste Teilnahme an internationalen Hochschulrankings sowie die erste umfassende Forschungsevaluierung der Universität, schreibt die Universität. Darüber hinaus habe sich die Universität unter Klump weiter entwickelt. Zum Beispiel durch die Schaffung des Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History und des Luxembourg Center of Logistics and Supply Chain Management, letzteres in Zusammenarbeit mit dem renomierten MIT.

Rainer Klump werde seine Karriere außerhalb des Großherzogtums Luxemburg fortsetzen, heißt es weiter. Er habeder Universität beim Übergang von der Aufbau- in die Konsolidierungsphase wertvolle Impulse gegeben und Luxemburg als Wissenschafts- und Universitätsstandort international sichtbarer gemacht, so die Uni weiter.