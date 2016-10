Eine Escher Seilbahn-Idee

Den Straßenverkehr zwischen dem gewachsenen Escher Stadtzentrum und dem wachsenden Escher Viertel Belval-Université könne eine Seilbahn entlasten, heißt es in einem Beitrag auf 100komma7.lu. Der Escher Kulturschöffe Jean Tonnar erzählte dem Radiosender von einer "super Iddi", die das leidige Problem der Distanz zwischenden besagten Escher Aktivitätszentren lösen könnte.

Eine Machbarkeitstudie für ein solches Projekt sei in Auftrag gegeben. Im Laufe der kommenden Monate werde mit den Resultaten dieser Studie gerechnet. Eines steht für den Schöffen aber bereits jetzt fest: Die Trasse der Seilbahn soll auf keinen Fall über die Dächer von Escher Bürgern führen.

Der Beitrag zitiert auch den Escher Verkehrs- und Infratrukturschöffen Henri Hinterscheid, der verrät, dass auch eine mögliche Trasse bis zum künftigen Südspidol, am Ort genannt Elsebrich am Kreisverkehr Raemerich und bis zu den Industriebrachen von Esch-Schifflingen in Erwägung gezogen wird.