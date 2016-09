Ab in die Schule

Die Sommerferien sind zu Ende und die Kleinsten müssen wieder in die Schule. In diesem Jahr sind es 48.055 Schüler. 1.799 Schüler gehen ins "Classique", 2417 fangen im "technique" an und 506 starten ins "Modulaire". Insgesamt 37.193 Sekundarschüler werden dann in Luxemburgs Lyzeen büffeln.

Die größte Schule im Land wird dieses Jahr das "Lycée technique de Bonnevoie" sein. Aber nicht nur für Schüler, sondern auch für Lehrer ist der Donnerstag ein großer Tag. Für 5.830 Lehrer beginnt wieder der Alltag. Hier werden dann 2.004 Jugendliche die Schule besuchen. Prozentual gesehen sind die meisten Lehrer in den Grundschulen weiblich (82,3 Prozent). In den Sekundarschulen ist das Verhältnis etwa 1:1.

An alle Autofahrer: Aufgepasst auf den Strassen. Kinder können leicht übersehen werden.