Bachelor in Medizin ab 2020

Nach jahrelangen Diskussionen um den Ausbau des Medizinstudiums in Luxemburg präsentierten der Hochschulminister Marc Hansen und die Gesundheitsministerin Lydia Mutsch nun erste definitive Resultate.

Ab 2020 wird es für Studenten möglich sein einen kompletten Bachelor in Medizin an der Universität Luxemburg abzuschließen. Insgesamt wird der Studiengang für eine Kapazität von 25 bis 50 Studenten konzipiert sein. Bisher können Studierende in Luxemburg nur das erste Jahr Medizin abschließen. Danach müssen sie ins Ausland wechseln.

Allerdings gestaltet sich dieser Wechsel häufig schwieriger. Zum einen scheitert es häufig am diversen Hürden, wie beispielsweise der Numerus clausus oder zum anderen an festgelegten Quoten, wie in Belgien. Hier ist gesetzlich vorgeschrieben wie viele Studenten aus anderen Ländern aufgenommen werden können.

Das erste Jahr Medizin, das die Studenten in Luxemburg absolvieren können, wird neben dem Bachelor-Studium vorerst bestehen bleiben, bestätigen Lydia Mutsch und Marc Hansen.

Neben dem Bachelor hat die Regierung jedoch vor das Medizinstudium um zwei neue Spezialisierungen auszubauen. So soll ein Studium in den Spezialfächern Onkologie und Neurologie angeboten werden. Diese beiden Studienrichtungen werden ab dem Studienjahr 2018/2019 angeboten.

Gespräche zur Schaffung einer eventuellen "medical school" wurden, laut Hochschulminister und Gesundheitsministerin vorerst auf Eis gelegt.

Dieses Projekt wäre zum einen vom Kostenpunkt her nicht zu bewältigen gewesen. Zudem sollte vermieden werden, dass sich die Uni Luxemburg mit einem Projekt übernimmt.

Mit den aktuellen Projekten habe man sich eher auf die Schaffung von Qualitätsstudien konzentriert und nicht auf eine große Vielfalt an Möglichkeiten, so Marc Hansen und Lydia Mutsch. Darüber hinaus habe man versucht auf dem bestehenden Know-how aufzubauen, das bereits in den Bereichen Onkologie und Neurologie in Luxemburg bestehe.

Mit den geschaffenen Möglichkeiten der Spezialisierung wolle man versuchen die Spezialisten im Land zu behalten. Daher werden in Zukunft auch die Krankenhäuser ihre Türen öffnen müssen. Hier sollen Medizinstudenten für den praktischen Teil ihres Studiums begleitet werden, betont die Gesundheitsministerin.

Neben attraktiven Studienmöglichkeiten möchte die Regierung zudem versuchen anhand von attraktiverer Entlohnung mehr Medizinier im Land zu behalten. So sollen die Löhne für angehende Mediziner steigen. Die „médecins stagiaires“ verdienen in Zukunft im ersten Jahr 4.000 Euro. Ab dem fünften Jahr verdienen sie dann 5.000 Euro, erläutert Lydia Mutsch.