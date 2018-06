Neulich tauchte ein seltsam bemaltes Auto in unseren Gefilden auf. Von der Mosel und den umliegenden Dörfern erreichten uns Geschichten über sein plötzliches Auftauchen und Verschwinden in den Weinbergen, einige meinten, ein Polizeiauto gesehen zu haben, andere redeten von einem holländischen Touristen der sich mit unseren Landesfarben getarnt hatte, um herauszufinden, warum wir aus Wasser so gute Trauben und daraus tollen Wein machen und keine geschmacklosen Tomaten oder Erdbeeren wie in Holland. Laut Augenzeugen hatte das Fahrzeug keine Anhängerkupplung, die holländische Theorie hatte damit keinen Bestand mehr. War hier ein Spion am Werk oder hatte sich ein Fahrzeug der Tour de France Karawane einfach verirrt ?

Nach intensiven Recherchen fanden wir heraus, dass es sich um eine Sonderserie des Skoda Fabia handelte, in sportlicher Aufmachung und in Rot-Weiss-Blau. Bekanntlich fährt Skoda seit einigen Jahren erfolgreich im Rallyesport mit, die Sonderedition Fabia R5 soll dem Alltagsfahrer einen etwas sportlichen Touch in einem alltagstauglichen Gewand und normalem Komfortaufwand bieten.

Im R5 kommt ein 1,4 Liter Benziner TFSI mit bescheidenen 125 PS zum Einsatz, diese PS zeigen sich jedoch bei etwas intensiverer Fahrweise als sehr unternehmungs- und angriffslustig. Mit einer DSG7-Automatik fährt sich der Fabia R5 je nach Wunsch locker und entspannt oder aber, wenn man den Wahlhebel auf „Sport“ stellt, ziemlich drehfreudig und überraschend lebendig. Bei 125 PS musste Skoda nichts Aussergewöhnliches in puncto Fahrwerk auf die Beine stellen, der Antrieb auf die Vorderräder verläuft reibungslos und zieht das Auto leichtfüssig und präzise durch die Kurven.

Der Skoda Fabia R5 ist lustig und spassig zu fahren, leider etwas seltsam anzusehen in dieser Aufmachung. Fussball-Fans aller Altersklassen können hier natürlich das Auto in den jeweiligen Farben ihres Lieblingsvereins individuell und in Eigeninitiative gestalten lassen. Zur WM wird sich der Luxemburger dann zwischen einigen Ländern entscheiden müssen, aber ich befürchte, das hat er schon längst getan.