Zu Ostern eine frohe Botschaft: Der Diesel ist wiederauferstanden, kaum dass man ihn begraben und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ihre mit öffentlichen Geldern finanzierte Dienstwagenflotte auf Benziner umgestellt hat und das CO2-Thema erst dann wieder aufgreifen will, wenn jemand ihr erklärt, was denn NOx nun wirklich ist und ob Harnsäure auch auf der Doping-Liste des IOC steht.

Opel zeigt ungebrochenes Vertrauen in den Diesel und rüstet nunmehr den Grandland X mit einem 2-Liter-Selbstzünder aus, der wenig verbrauchen und wenig Emissionen produzieren soll und immerhin jenen Normen entspricht, die ihm auch den Zugang zu den bestbewachten Sanatorien in den entlegensten Bergen verschafft, wo man bekanntlich solche Kliniken in respektabler Entfernung von Stadtluft und Gelenkbussen untergebracht hat.

Grandland X und 177-Diesel-PS passen hervorragend zusammen, zumal hier eine 8-Stufen-Automatik für optimalen Kraft- und Drehmomenteinsatz sorgt. Das erfuhren wir auf den kurvenreichen Autobahnen und auf den noch kurvenintensiveren Landstraßen im Baskenland zwischen Bilbao und San Sebastian. Auf spanischen Autobahnen herrscht Tempolimit 120 km/h, doch bei diesen zahlreichen Kurven mit Auf- und Abfahrten zwischen zwei Tunnels sind 120 km/h sehr unterhaltsam, wenn man ein Auto wie den Grandland lenken darf.

Es macht enorm viel Spaß, ihn zu fahren – er ist sehr handlich und liegt satt auf der Strasse, wenns mal kritisch wird, sorgt IntelliGrip für optimale Traktion und beschwingtes Fortkommen durch und aus engen Kurven. Wir hatten vor einigen Wochen den 120 PS starken 1,6-Liter-Diesel im Grandland X gefahren, was befriedigend, aber nicht aufregend gewesen war, das jetzige Fahrerlebnis mit 177 PS zeigte, dass der Grandland in dieser Aufmachung ein sportlich temperamentvolles SUV geworden ist, das nun endlich den leistungsmäßigen Partner für seinen athletischen Look gefunden hat. In der “Ultimate”-Ausstattung weist der Grandland zudem alle zeitgemäßen Assistenzsysteme und moderne Technologien für Komfort und Sicherheit auf. Ein Glanzpunkt sind die Premium-Ergonomie-Sitze für Fahrer und Beifahrer. Wer jede Woche in einem anderen Auto unterwegs ist, weiß eine solche Entspannung zu schätzen.