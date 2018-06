Um der steigenden Nachfrage und der rasch fortschreitenden Entwicklung in Zukunft gerecht zu werden, hat Opel eine neue Generation von Infotainment-Systemen entwickelt. Die neuen Systeme heben die Konnektivität und On-Board-Unterhaltung auf die nächste Stufe und feiern in der zweiten Jahreshälfte im Opel Insignia Premiere.

Die Systeme bieten nicht nur eine hochmoderne Funktionalität, sie sind auch überaus stylish und dazu intuitiv bedienbar – dafür sorgt allein schon der bis zu acht Zoll große Farb-Touchscreen. Darüber hinaus profitiert der Fahrer von einem übersichtlich angeordneten, hochauflösenden Fahrerinfodisplay; beim Multimedia Navi Pro kommt optional noch ein Head-Up-Display hinzu.

Die umfassende Infotainment-Vernetzung im Opel Insignia ist ganz klassisch via Bluetooth und USB genauso möglich wie über Apple CarPlay und Android Auto kompatible Geräte. Dabei lassen sich bis zu zwei Smartphones gleichzeitig an die neuen Systeme koppeln. Über den serienmäßigen AM/FM-Radioempfang hinaus lässt sich die Klangqualität für höchsten Hörgenuss auf Wunsch mit DAB+ steigern.

Das Top-of-the-Line Multimedia Navi Pro steht für eine neue Generation von On-Board-Navigationssystemen, mit denen Opel die Zukunft einleitet. Zu den neuen Funktionen zählen vernetzte Navigationsdienste mit optimierten Points of Interest und Zielsuchen ebenso wie Verkehrsmeldungen sowie Informationen zu Kraftstoffpreisen und Park-möglichkeiten in Echtzeit – ausgerichtet nach Zielort und Online-Kartenaktualisierungen. Durch 3D-Navigation, eine durchgängige Zoom-Funktion und fließendes Scrolling wird die Zielführung für den Fahrer noch komfortabler und entspannter.

Über das Smartphone mit dem Internet verbunden wird die Echtzeit-Verkehrsinfo von unterschiedlichen Quellen gespeist (RTT = Real Time Traffic). Verkehrsfluss und bedingungen werden so nahezu in Echtzeit aktualisiert und in die Routenführung integriert. Auf diese Weise kann das System noch präziser und aktueller vor möglichen Staus oder Unfällen warnen. Dazu zeigt es, welche Streckenabschnitte von Verzögerungen betroffen sind und welche Ursachen dies haben könnte.

Für eine intuitive Bedienbarkeit haben die Entwickler das neue HMI (Human-Machine-Interface, also die Schnittstelle von Mensch zu Maschine) von Multimedia und Multimedia Navi Pro so designt, dass der direkte Zugriff zu den wichtigsten Funktionen wie Radio, Telefon und Navigation auf den ersten Blick über den Hauptbildschirm erfolgen kann. Der Fahrer kann das Infotainment-System mit vom Tablet gewohnten Wisch-Gesten ebenso bedienen wie über Schalter am Lenkrad. Das Multimedia Navi Pro lässt sich darüber hinaus auch per integriertem Sprachbefehl steuern.

Mit ihrem stylishen Design, hochmoderner Funktionalität und intuitiver Bedienbarkeit erhöhen Multimedia und Multimedia Navi Pro den Komfort nahtloser Vernetzung und On Board-Unterhaltung beträchtlich. Premiere haben die neuen Opel-Infotainment-Systeme in den Modellen der Insignia-Reihe (Grand Sport, Sports Tourer, Country Tourer und GSi). Noch in diesem Jahr und 2019 hält die neue Infotainment-Generation in weiteren Opel-Modellen Einzug.