Vom 4. Oktober bis zum 14. Oktober findet in Paris die Automobil-Show “Mondial de l’Automobile” statt. Wie im Vorfeld befürchtet, haben viele Hersteller den Weg nach Paris und den Ausstellungshallen an der Porte de Versailles gar nicht erst angetreten. Zu dem erwarteten Heimspiel der französischen Hersteller kam es dennoch auch in Abwesenheit der Fiat-Gruppe, von Ford, VW, Volvo, Nissan, Opel, Mazda, Bentley und anderen nicht. Mercedes, Audi und BMW hatten eine Menge zu bieten. Hier eine Auswahl der auffälligsten Neuerscheinungen.

1 von 19