Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat am 11. Juni nach einem Gespräch mit Daimler-Chef Dieter Zetsche den Rückruf von rund 238 000 Dieselfahrzeugen der Marke Mercedes- Benz angeordnet. Bei ihnen soll die Adblue-Zufuhr zur Abgasreinigung in unzulässiger Weise zwischendurch gedrosselt werden. Neben dem bereits gemeldeten Transporter Vito handelt es sich um die Modelle GLC 220d und C 220d. Europaweit sind rund 774 000 Autos betroffen. (ampnet/jri)