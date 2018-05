Spricht man mit jemandem über die Formel-E, so verstehen die Meisten gleich Formel 1, wobei es die elektrische Formel Serie nun schon seit 4 Jahren gibt. Natürlich ist sie noch nicht so in aller Munde wie die Formel 1, doch die gibt es ja schon seit 1950.

Wie es uns Formel-E Champion Sebastien Buemi in einem Interview im letzten Jahr so richtig sagte: „Die Formel-E braucht noch etwas Zeit!“ Das ist sicher richtig, doch die neue Rennserie ist ganz groß im kommen. Neben Privatteams wie Techetah, Mahindra, Venturi, Dragon und exotischen Marken wie Nio sind Werke wie Audi, Jaguar, Renault (ab 2018 Nissan) sowie Citroen schon jetzt dabei und in den nächsten 2 Jahren kommen noch BMW, Mercedes und Porsche dazu. Elektroautos sind klar im Trend und somit kommen die großen Automobilhersteller auch nicht daran vorbei, elektrischen Motorsport zu betreiben. Jaguar hat den Trend wohl als erstes großes Werk erkannt, da es ab der nächsten Saison im Vorprogramm der Formel-E eine Einheitsserie mit Jaguar E-Pace Rennern geben wird.

„Das ist doch kein Motorsport: kein Heulen der Motoren und kein Benzingestank!“ dies ist die Aussage Vieler und genauso dachte ich anfänglich auch als ich im ersten Jahr die Formel-E am Bildschirm verfolgte. Sehr schnell änderte ich jedoch meine Ansicht nachdem ich mein erstes Rennen vor Ort verfolgt hatte. Dadurch, dass der Elektroantrieb so leise ist, hört man alle anderen Geräusche: das Quietschen der Reifen, die Brems-, Chassis- und Stoßdämpfer-Geräusche, Verwindungen des Chassis. Wegen der einheitlichen Profilreifen haben die Autos weniger Grip und die Piloten müssen sehr aktiv am Lenkrad drehen um die rutschenden Autos wieder einzufangen. Dies bringt natürlich Action für die Zuschauer! Wenn die Autos der 4 ersten Jahre noch in etwa genauso aussahen wie alle anderen Formel-Autos, so kommt ab Saison 5 ein ganz neuer, sehr futuristisch aussehender Renner mit verkleideten Vorderrädern und ohne Heckflügel, dafür aber mit einem Monster-Diffusor, zum Einsatz.

Vieles ist anders bei der Formel-E, im Vergleich zur Formel 1: Die Rennen finden, lediglich während einem Tag (meistens Samstags), mitten in den Städten statt und nicht auf abgelegenen, sterilen Rennstrecken. Dies ermöglicht Autorennen und Städtetrip (von Rom, Monaco, Paris, Berlin, bis Mexico City oder New York) ideal zu kombinieren. Zumal die Eintrittspreise sehr erschwinglich sind ( z.B. ein Tribünenplatz in Monaco: EUR 10.-) . Boxenstopps gib es auch. Bei diesen werden jedoch nicht die Reifen gewechselt, sondern gleich das ganze Auto! Die Piloten sind bei weitem keine No-Names und haben sich in andern Motosportserien bereits ihre Lorbeeren geholt: Nelson Piquet Jr, Nick Heidfeld, Lucas di Grassi, Sebastien Buemi, André Lotterer, Felix Rosenquist, Jean-Eric Verne, Nicolas Prost, usw.). Ab Ende 2018 kommt ein weiterer gutbekannter aus der Formel 1 dazu: Felipe Massa. Schön ist, dass die Fahrer auch nah am breiten Publikum sind: Autogrammstunden und eine jedem zugängliche Siegerehrung bei der die Piloten durchs Publikum zum Podium laufen. Allgemein wird viel für den Zuschauer getan: Rennsimulatoren, Videospiele, Fan-Village ….. kurzum eine Veranstaltung für jeden, ob groß oder klein, ob rennbegeistert oder weniger.

Ich persönlich kann nur raten sich, zusammen mit der ganzen Familie, ein spektakuläres Formel-E Rennen in einer attraktiven Stadt anzusehen und sich dann selbst eine, vielleicht neue, Meinung zu bilden !

