Der Look stimmt, Komfort und Fahrleistungen auch. Dabei belässt es Opel beim Insignia GSi nicht bei einer Motorisierung und einem Leistungsniveau, sondern bietet sowohl drei Dieselmotoren (1,6 mit 136 PS, 2.0 mit 170 PS und 2.0 Biturbo mit 210 PS) als auch zwei Benzinmotoren (1,5 Turbo mit 165 PS und 2.0 Turbo mit 260 PS) an, die in ihrer stärksten Ausführung auf Allrad kombiniert mit Achtgang-Automatik vertrauen. Dazu gibt es den GSi als Limousine “Grand Sport” und als Breakversion “Sports Tourer”.

Unser Testwagen: der 210 PS starke Grand Sport 2.0 CDTI Biturbo mit Allrad, eine sehr ausgewogene Limousine, die sich angenehm fährt, gedacht für komfortbetonte Langstrecken, die Fahrer und Insassen wie ein kurzweiliges Erlebnis vorkommen. Daneben kommt sie auch mit dem Stadtverkehr klar und kann auf kurvenreicher Strecke munter die Muskeln spielen lassen. Ein sehr aufwendiges Fahrwerk und FlexRide-Chassis sowie Sportsitze mit optimalem Seitenhalt, eine präzise Lenkung und Allrad machen’s möglich.

Dem Fahrer stehen drei Fahrmodi zur Verfügung: Standard, Tour und Sport. Je nach Einstellung verändern sich Lenkungseingriff, Gasannahme und Drehzahlverhalten. Im Alltag reicht die Position Standard, bei langer Autobahnfahrt geht es etwas weicher und sanfter bei der Gasannahme zu, bei Sport wird es lauter, aber nicht unbedingt explosiver und dynamischer. Der GSi ist eine Limousine, die sich auch temperamentvoller als im normalen Alltag fährt, eine ausgeprägte Sportlimousine ist sie jedoch nicht, obwohl man sofort den Eindruck gewinnt, hier mit einem Fahrwerk unterwegs zu sein, das noch etwas mehr verkraften könnte als “nur” 210 PS, gerade weil hier auch noch Allrad im Spiel ist. Die Automatik geht bei gemütlicher Fahrweise einigermaßen belanglos zur Sache, wer’s schneller und aufregender mag, sollte auf manuell stellen und die Schaltwippen am Lenkrad bedienen.

Ein positives Fazit unserer Testfahrt ist der Verbrauch bei langer Autobahnfahrt, der sich bei sieben Liter einpendelte, was man angesichts der Größe und des Leistungsvermögens dieser Limousine als vorteilhaft einstufen muss. Insgesamt schätzt man diesen GSi Insignia in erster Linie wegen seines Fahrkomforts, seines Raumangebots, seiner Sicherheit und seiner Ausstattung und seines Preis-Leistungs-Verhältnisses. Eine Reiselimousine mit genug Kraft und kultiviertem Temperament, die im Vergleich zur Konkurrenz aus dem eigenen Lande nur einen Nachteil hat, nämlich den Familiennamen. Da wird auch der neue Schwiegervater aus Frankreich nichts ändern können. Aber eine Menge von seinem Schwiegersohn lernen könnte er schon, wenn er denn nur wollte.