Die 65 Motorsportjournalisten der international besetzten Jury haben entschieden. Die heißbegehrte Auszeichnung „Engine of the Year 2018“ ist vergeben.

Als insgesamt bestes Triebwerk bezeichneten die Juroren den V8-Motor von Ferrari, den 3,9-Liter-Biturbo. Ohne Zweifel sei das ein Meisterstück von Ferrari, urteilte die Jury: kein Turboloch, wundervolle Leistungsentfaltung, heftige Emotionen und reichlich Kraft. Der Motor steckt in den Ferrari 488 GTB, 488 Spider und 488 Pista.

Weitere „Engine of the Year“:

– Der 3,0-Liter-Sechszylinder-Turbo im Porsche 911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Carrera S, 911 Carrera 4S, Carrera GTS und Carrera 4 GTS

– Der 6,5-Liter V12 im Ferrari 812 Superfast

– Der vollelektrische Antrieb von Tesla im Model S, Model X und Model 3

– Der Ein-Liter-Dreizylinder 1.0 TSI von Volkswagen in den Modellen Golf, Up, Up GTI, Polo, TRoc, Audi A1, A3, Q2, Seat Ibiza, Arona, Toledo, Ateca, Leon, Skoda Fabia, Rapid und Karoq

– Der 1,5-Liter-Dreizylinder im Hybrid-Antrieb vom BMW i8

– Der 2.5-TFSI-Fünfzylinder im Audi RS 3, TT RS, RS Q3

– Der 1,2-Liter Dreizylinder-Turbo von PSA in den Peugeot-Modellen 208, 308, 2008, 3008, 5008, Citroen C3, C4, C4 Cactus, C-Elysee, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, DS3, DS4, Opel Crossland X und Grandland X)

– Der Zwei-Liter-Vierzylinder-Turbo von Porsche in den Modellen 718 Boxster und 718 Cayman. (ampnet/Sm)