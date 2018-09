Ruhe und Zero Emission in der Stadt

Anfangs waren wir skeptisch angesichts der angegebenen Autonomie von knapp 130 Kilometern, welche die Batterie-Anzeige uns mitteilte (es sollen 170 km in NEFZ-Testverfahren sein), doch nach drei Runden durch die Stadt Hamburg, den Hafen, den Elb-Tunnel, über die Rothenbaumchaussee, durch Sankt Pauli und an der Reeperbahn entlang waren wir überzeugt und immer noch unter Strom.

Man kann mit einer vollen Stromladung für etwa 130 km Autonomie ganz locker einen ganzen Arbeitstag verrichten, man fährt lautlos, kommt auf kleinen Autobahnteilstücken mit den maximal 90 km/h des e-Crafter gut und locker voran und ist überrascht ob der Wendigkeit dieses immerhin fast 6 m langen Transporters, der sich fährt wie ein Auto und vom Fahrer nicht mehr verlangt, als dass er die Augen auf der Straße, ab und zu in den Seitenspiegeln und die beiden Hände am Lenkrad hat. Den Rest erledigt der Elektromotor mit souveräner Ruhe und sattem und unbeirrbarem Antritt.

Am Anfang des e-Crafter steht eine umfangreiche Mobilitätsanalyse, die VW in Zusammenarbeit mit Fuhrparkbetreibern gestartet hatte. Insgesamt wurden so unter 1.500 Kunden über 210.000 Fahrprofile ausgewertet. Man kam zum Ergebnis, dass die meisten der Fahrer täglich zwischen 70 und 100 km inklusive vieler Starts und Stopps zurücklegen. Angesichts dieses Resultats setzte VW beim Konzept des e-Crafter auf eine praxisrelevante Reichweite und nicht auf eine bestmögliche Autonomie.

An den finalen Praxistests beteiligten sich 25 Unternehmen aus Deutschland, Holland, England und Schweden mit 38 Vorserienfahrzeugen, welche die einzelnen Unternehmen in ihre jeweiligen Flotten integrierten. Hier überzeugten dann Handling und Stauraum, der Komfort und die Wendigkeit des e-Crafter sowie auch sein Antritt bei voller Beladung.

Die meisten dieser Aussagen konnten wir selbst bestätigen, auch was das Ladevermögen betrifft, denn VW hatte uns mit einigen beladenen Modellen auf die Reise geschickt. Die Batterie ist im Unterboden angebracht, was sich positiv auf das Ladevolumen auswirkt.

Beim e-Crafter handelt es sich um einen Hochdach-Kastenwagen, der mit seiner Höhe von 2,59 m und 1,86 m Laderaumhöhe ein maximales Ladevolumen von 10,7 Kubikmeter bietet. Sehr großzügig ist auch die Durchladebreite mit 1,38 m geworden. Die maximale Ladelänge beträgt 3,45 m.

Der e-Motor leistet umgerechnet 136 PS und ist vorne angebracht, sein maximales Drehmoment beträgt 290 Nm, was gleich aus dem Stand volle Kraft bedeutet, die Kraftübertragung erfolgt über ein 1-Gang-Automatikgetriebe. Die Spitze wurde auf 90 km/h festgelegt, der Verbrauch beträgt etwa 21,5 Kilowatt-Stunden pro 100 km.

Laut Werk braucht man nur etwa 45 Minuten für eine 80%-Batterieladung an einer Gleichstrom-CCS-Ladestation (Combined Charging System). Zu Hause an der normalen Steckdose dauert es bis zur Vollladung gut und gerne 17 Stunden, mit einer Wallbox nur knapp fünfeinhalb Stunden für die volle Kapazität.