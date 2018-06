Am Mittwoch fand die feierliche Eröffnung des neuen Volvo-Werkes in Ridgeville bei Charleston, South Carolina, statt. Bei dieser Gelegenheit stellte Volvo auch der Presse den brandneuen S60 vor, der von nun an ausschließlich im US-Werk im Staat South Carolina produziert wird und der nächstes Jahr auch auf unseren Markt kommen wird.