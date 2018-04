Es ist nicht einfach, zwischen den einzelnen Modellen und Typen von BMW zu unterscheiden, wenn man einen von ihnen im Rückspiegel sieht. Beim neuen X2 ist es einfacher, sein neuer Kühlergrill zeigt zwei umgedrehte Nieren auf, wobei die längere Linie der Trapezform nunmehr unten und nicht wie beim Rest der Familie, oben verläuft.

Also, hätte ich das nicht irgendwo gelesen, es wäre mir nicht aufgefallen, mir gefällt der sportlich-dynamische Look dieses X2 in seiner Gesamtheit. Auch Seitenprofil und Heck verleihen ihm einen sportlichen Touch, insgesamt stellt sich hier ein BMW vor, den man mit seiner unaufdringlichen Höhe eher als Coupé denn als SUV wahrnimmt und der sich dann auch so fährt.

Unser Testfahrzeug war der sDrive mit 2-Liter-Benziner, der neben der Standardausrüstung auch noch in M-Sport-Ausrüstung fuhr, mit M-Sport-Federung, M-Sport-Lenkrad und einem Haufen anderer Optionen, die den Basispreis von 37.150 Euro auf jenseits der 50.000-Euro-Grenze anheben. Über die Preispolitik von BMW bei Optionen und sonstigem Zubehör kann man diskutieren, nach einer Fahrt in diesem X2 wird man etwas versöhnlicher gestimmt, denn dieses Auto fährt sich hervorragend, bietet viel Platz im Innenraum und beweist einmal mehr die BMW-Vorliebe für überlegene Kraftkultur bei hohen Sicherheits- und Qualitätsansprüchen.

Drei Fahrmodi bietet der X2, einmal die Abstimmung Komfort, dann Sport und, für ganz Verbrauchsbewusste, eine Eco-Einstellung. Wer nicht gerade auf der Rennpiste unterwegs ist, kann auf Sport verzichten, in Komfort-Abstimmung geht’s hart genug zur Sache, in dieser Hinsicht ist er sich für den relaxen Stadtbummel viel zu schade und zeigt dafür seine sportlichen Neigungen und sein Talent auf kurvenreichen Landstraßen auf beeindruckende Weise. Zudem kann man die Automatik notfalls auf Sport umlegen, wenn es mal etwas rascher vorangehen soll, ohne dafür die Sport-Einstellung bei den Fahrmodi betätigen zu müssen.

Fazit unserer Testfahrt: Der X2 macht Spaß und fährt sich souverän. Mit 192 PS kein Wunder. Rückmeldung zum Verbrauch: Wir lagen bei etwa 8 Liter im Mix, BMW gibt 5,9 Liter an. Die Straßen in Bayern sind wohl flacher und freier.