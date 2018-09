Am letzten Donnerstag abend, den 27. September, hatte die Leitung des Garage Muzzolini zur Besichtigung und feierlichen Einweihung der neuen Niederlassung in der Escher Industriezone „Um Monkeler“ eingeladen. Die neuen Ateliers, Showrooms und Büros erstrecken sich über eine Fläche von 9000 m2 und entsprechen zeitgemässen

Vorgaben in puncto Arbeitseffizienz, Ergonomie und optimaler Kundenbetreuung. Ein besonderer Leckerbissen erwartete die geladenen Gäste in Form einer bemerkenswerten Sammlung von alten BMW-Modellen aus über 100 Jahren BMW-Geschichte, die in den Ausstellungsräumen und Ateliers zu bewundern waren und die nicht nur eingefleischte BMW-Fans begeisterten.