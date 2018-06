Beim Öffnen wird man von einer Licht-Choreografie der vorderen und hinteren Lichter begrüßt oder verabschiedet, wenn man abschließt. Der optische Eindruck wird von schwungvollen Linien betont, das Lichtband, das die Rückleuchten miteinander verbindet, ist nur ein Detail davon. Sanft schwingt das Heck über die lang gezogene Heckklappe nach unten, schöner kann man eine Sport-GT-Limousine nicht gestalten, was auch für Innenraum und Kommandozentrale vorne gilt.

Ein Doppelschirm an der Mittelkonsole vereinigt zwei Touchscreens mit unterschiedlichen Funktionen, für die man sich vor Antritt der Fahrt schon etwas Zeit nehmen sollte, vor allem, wer hier zum ersten Mal einsteigt. Ihn oder sie erwartet ein modernes Ambiente von anspruchsvollem Design, hoher Wertempfindung und höchster Qualität. Audi in bester Form und bewährter Aufmachung.

“Du könntest jetzt endlich losfahren”, knurrte Oma mit den Springerstiefeln und regelte ihren Ledersitz auf Gefechtsbereitschaft. “Und stell’ mir bloß den Spurhalte-Assist ab.” Kein Problem, denn dieser A7 hat eine präzise Allradlenkung, die ihn mühelos durch die engsten Kurven bringt und auf der Autobahn für hohe Spur- und Fahrstabilität sorgt.

Alle relevanten Infos zur Sicherheit laufen in einem zentralen Fahrerassistenz-Steuergerät zusammen, geliefert von Kameras und Radarsensoren, Ultraschallsensoren und Laserscanner. Die Fahrmodi des “audi drive select” variieren von “Normal” über “Comfort”, “Auto” und “Individual” bis “Dynamic”, Fahrwerk, Lenkung, Drehzahlverhalten und Schaltvorgänge (Sieben-Gang-DKG7-Automatik) ändern entsprechend, wer will, kann über die Schaltwippen am Lenkrad die Musik selbst steuern. Da Oma gut aufgelegt und bestens angeschnallt war, wählte ich “Dynamic”, wobei der 3-l-V6-Turbo-Benziner auch akustisch zum Fahrerlebnis beitrug. Als Renner ist der A7 nicht konzipiert, aber ein Langweiler ist er dafür nicht, sein Antritt ist standesgemäß, seine Gelassenheit und Ruhe auf allen Straßen ebenfalls. Der A7 Sportback ist eine Luxus-Limousine in Coupé-Form zum Entspannen und Genießen.

In der Zwischenzeit war Oma gemütlich eingenickt. Ein Pluspunkt für Federung und Aufhängung. Als sie wieder aufwachte, meinte sie nur: “Ich habe Durst.” Leider hatte die Memory der Spracheingabe diese Daten noch nicht auf Lager und bat um Wiederholung. Dann sagte ich: “Nach Hause”, und die Antwort kam sofort: “Zu dir oder zu mir?”