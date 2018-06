Die 30 Porsche des Porsche Club Luxemburg und die 30 Porsche des Porsche Classic Cars Luxemburg sowie weitere 10 Sportwagen, die Porsche Luxemburg online organisiert hatte, boten einen prächtigen Anblick auf der Geburtstagsfahrt von Luxemburg Howald runter nach Remich und anschliessend hinauf durch die Dörfer bis nach Roeser zu den „Reiser Paerdsdeech“. Es war ein Riesenaufwand in puncto Logistik und Organisation, aber der Umstand war die Mühe wert.

Am 8. Juni 1948 erhielt der Porsche 356 „No 1“ seine Betriebserlaubnis, am Tag darauf kam er offiziell auf den Markt. Und auf den Tag genau 70 Jahre später fanden weltweit kleinere oder grössere Events zu dieser Feier statt. Die beiden Luxemburger Porsche Clubs, in Zusammenarbeit mit Porsche Luxemburg, hatten zu diesem Zweck eine kleine Fahrt durchs Land sowie anschliessend einen Empfang mit Dinner bei der Reitsportveranstaltung „Reiser Paerdsdeech“ organisiert.

